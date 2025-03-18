Бербок захотели выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН
Правительство Германии собирается выдвинуть Бербок на пост главы ГА ООН
Немецкое правительство собирается предложить главу МИД Анналену Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили источники информагентства DPA.
Авторы материала заявили, что после ухода из федерального правительства Бербок должна получить высокую должность в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
«По информации от правительственных источников в Берлине, федеральное правительство намерено выдвинуть политика от партии „Зеленые“ в качестве немецкого кандидата на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025–2026 годы», — добавили журналисты.
Ранее Бербок призналась, что в прошлом сталкивалась с сексуальными домогательствами. С ней произошло много подобных случаев, один из них пришелся на школьные годы. Глава МИД добавила, что не стремилась в политику ради «борьбы за права женщин», но гордится тем, что не раз поднимала тему домогательств в рамках своей деятельности.