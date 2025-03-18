Бербок захотели выдвинуть на пост председателя Генассамблеи ООН

Авторы материала заявили, что после ухода из федерального правительства Бербок должна получить высокую должность в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

«По информации от правительственных источников в Берлине, федеральное правительство намерено выдвинуть политика от партии „Зеленые“ в качестве немецкого кандидата на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025–2026 годы», — добавили журналисты.

Ранее Бербок призналась, что в прошлом сталкивалась с сексуальными домогательствами. С ней произошло много подобных случаев, один из них пришелся на школьные годы. Глава МИД добавила, что не стремилась в политику ради «борьбы за права женщин», но гордится тем, что не раз поднимала тему домогательств в рамках своей деятельности.