«Год будет потрясающим». Илон Маск опубликовал фото с Трампом и Меланией

Илон Маск выложил фото с Трампом и Меланией за ужином после захвата Мадуро

Американский предприниматель Илон Маск поделился с подписчиками фотографией, на которой он сидит за одним столом с президентской четой Дональдом и Меланией Трамп. Снимок он опубликовал в соцсети X.

«Вчера вечером был прекрасный ужин с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим», — подписал он снимок.

В сентябре 2025 года Маск намекнул на восстановление отношений с главой Белого дома. Бизнесмен опубликовал в соцсети X кадр, на котором он с Трампом пожимали друг другу руки. Маск подписал фото как «Ради Чарли».

Размолвка между Маском и американским президентом произошла еще летом. Бизнесмен даже объявил о создании новой партии «Америка» ради возвращения свободы в США. До этого предприниматель раскритиковал законопроект Трампа о расходах и налогах, назвав его политическим убийством для республиканцев.