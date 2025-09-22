Маск намекнул о восстановлении отношений с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск намекнул, что восстановил отношения с президентом США Дональдом Трампом. Он опубликовал пост в соцсети X с кадром, на котором болтает с американским лидер, и подписал его «Ради Чарли».

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой Трамп и Маск что-то обсуждают, сидя на соседних креслах на стадионе State Farm в Аризоне, где проходила церемония прощания с убитым общественным деятелем Чарли Кирком.

На кадрах видно, как Трамп и Маск пожали друг другу руки, после чего предприниматель ушел.

Ранее Трамп неоднократно резко отзывался о миллиардере. В начале сентября он заявил, что предпринимателю придется вернуться в Республиканскую партию. Президент назвал Маска супер-гением с проблемами, справившись с которыми Маск сможет достичь большего.