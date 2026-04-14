Лавров заявил об опасных играх Запада вокруг Тайваня и Корейского полуострова

Запад не прекращает опасных игр в вопросах Тайваня, Южно-Китайского моря и Корейского полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Китая Ван И, его слова приводит ТАСС .

Он добавил, что этот регион долгое время был территорией добрососедства.

«Пытаются его развалить, создавая конструкции малой геометрии, блокового характера, с тем чтобы сдерживать и Китай, и Россию», — подчеркнул Лавров.

Визит в Пекин продлится два дня. За это время глава российского внешнеполитического ведомства планирует обсудить с Ван И многочисленные темы, включая взаимодействие стран — и в двустороннем формате, и на разных международных площадках. Кроме того, они обсудят ситуацию в двух наиболее горячих точках — на Украине и на Ближнем Востоке.