Лавров и Ван И выступили за скорейшую деэскалацию ситуации в Персидском заливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре призвали к скорейшему началу политико-дипломатического диалога и деэскалации напряженности в Персидском заливе. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ по итогам диалога.

«В ходе беседы рассматривалась ситуация в Персидском заливе, а также международные усилия по скорейшему прекращению конфронтации в этом важном регионе и запуску политико-дипломатического диалога», — отметили в министерстве.

Также стороны обсудили способы укрепления российско-китайского сотрудничества на международных площадках. Лавров и Ван И сошлись взглядами по многим вопросам глобальной повестки, включая ситуацию вокруг Ирана, где США и Израиль проявили неспровоцированную агрессию.

Ранее Лавров заявил, что Россия не обсуждает запретных тем с зарубежными партнерам и. Так он прокомментировал публикации о предполагаемой утечке его разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто.