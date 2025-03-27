Адвокат указал на путаницу со стороны прокуроров в деле Гуцул
Адвокат Морару: для задержания Гуцул прокуроры используют разные уголовные дела
Прокуроры используют разные уголовные дела для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом заявил адвокат Сергей Морару, его слова привело РИА «Новости».
Уголовное дело от 2023 года использовали только для задержания, пояснил Морару. При этом арест запросили по иному делу, что спровоцировало путаницу между органами.
Морару объяснил, что Гуцул первоначально задержали из-за подозрений в незаконном финансировании партии «Шор», которую в 2023 году признали неконституционной в Молдавии. Однако прокуратура для продления ареста ссылается на другое дело — о подделке донорских заявок.
«Нет доказательств нарушений закона, это отчаяние властей найти основания», — подчеркнул правозащитник.
Ранее Гуцул уличила власти Молдавии в желании установить внешнее управление и ввести режим ЧС в Гагаузии.