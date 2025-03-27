Адвокат указал на путаницу со стороны прокуроров в деле Гуцул

Прокуроры используют разные уголовные дела для задержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом заявил адвокат Сергей Морару, его слова привело РИА «Новости» .

Уголовное дело от 2023 года использовали только для задержания, пояснил Морару. При этом арест запросили по иному делу, что спровоцировало путаницу между органами.

Морару объяснил, что Гуцул первоначально задержали из-за подозрений в незаконном финансировании партии «Шор», которую в 2023 году признали неконституционной в Молдавии. Однако прокуратура для продления ареста ссылается на другое дело — о подделке донорских заявок.

«Нет доказательств нарушений закона, это отчаяние властей найти основания», — подчеркнул правозащитник.

Ранее Гуцул уличила власти Молдавии в желании установить внешнее управление и ввести режим ЧС в Гагаузии.