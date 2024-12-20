Главаря ИГ ликвидировали в Сирии

Американские военные нанесли высокоточный удар по Сирии и ликвидировали главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Юсуфа. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Силы CENTCOM 19 декабря ударили по объекту в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Погибли два боевика ИГ*, в том числе Абу Юсуф, известный также под именем Махмуд.

Госпереворот в Сирии произошел в начале декабря. Вооруженные оппозиционеры взяли под контроль несколько городов, в том числе Дамаск, и президент Башар Асад ушел в отставку. Он улетел в Россию и попросил политическое убежище.

Падение режима Асада застало американцев врасплох. Газета The Washington Post сообщила, что даже его противники в США обеспокоены будущим Сирии.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.