Глава судебной власти Ирана погиб при атаке на Тегеран

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи погиб во время удара по Тегерану. Об этом сообщил телеканал Al Hadath .

Источники телеканала заявили, что имеют сведения о гибели Мохсени-Эджеи в иранской столице. Официальных заявлений о смерти главы судебной власти исламской республики пока не поступало.

КСИР 30 марта подтвердил гибель командующего Военно-морскими силами контр-адмирала Алирезы Тангсири. В некрологе сообщили, что Тангсири скончался от тяжелых ранений, его смерть назвали мученической.

Из-за американо-израильской атаки завод по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе получил серьезные повреждения и прекратил работу. Такой вывод сделало МАГАТЭ, опираясь на спутниковые снимки территории.