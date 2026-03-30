Иран подтвердил гибель командующего Военно-морскими силами КСИР Тангсири

В некрологе сообщается, что Тангсири скончался от тяжелых ранений. Его смерть назвали мученической и заявили, что КСИР продолжит боевой путь с еще большей решительностью, как продолжал в последние несколько дней.

«Каждый из его бойцов — это Тангсири, и мы увидим, какие сюрпризы они преподнесут в ближайшие дни и месяцы», — говорится в тексте.

Ранее о гибели контр-адмирала сообщил на оперативном совещании министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он возложил на убитого прямую ответственность за блокирование морского движения в Ормузском проливе.