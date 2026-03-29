В Иране вывели из строя ядерный объект

МАГАТЭ сообщило, что завод по производству тяжелой воды в иранском городе Хондабе получил серьезные повреждения и прекратил работу. Об этом агентство заявило в соцсети X .

В организации уточнили, что пришли к такому выводу после независимого анализа спутниковых снимков и данных об объекте.

«Завод по производству тяжелой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщал 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не функционирует», — сказано в публикации.

Тяжеловодный комплекс в Хондабе и завод по производству концентрата урановой руды в Эрдекане ранее попали под обстрел. После этого начали поступать сообщения о новых ударах в районе АЭС «Бушер». Официальный представитель МИД России Мария Захарова решительно осудила атаки и призвала МАГАТЭ высказаться о серьезности угрозы.