Секретная служба США усилила меры безопасности на съезде республиканцев

Секретная служба США усилила меры безопасности из-за покушения на Трампа

Фото: Global Look Press

Секретная служба США усилила охрану бывшего президента Дональда Трампа и пообещала всячески содействовать расследованию покушения на него. Заявление директора Кимберли Читл привела пресс-служба ведомства.

«Секретная служба работает со всеми федеральными и местными ведомствами, чтобы понять, что и как произошло, а также как предотвратить такие инциденты в дальнейшем», — сообщила она.

Читл выразила соболезнования близким мужчины, убитого при стрельбе, и поддержку раненым.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелявший пулей из винтовки задел ухо экс-президента. В преступлении заподозрили 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, которого ликвидировали на месте сотрудники ФБР.

Ранее миллиардер Илон Маск назвал саму Секретную службу США виновной в покушении на Трампа.

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