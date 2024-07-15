Секретная служба США усилила меры безопасности на съезде республиканцев
Секретная служба США усилила меры безопасности из-за покушения на Трампа
Секретная служба США усилила охрану бывшего президента Дональда Трампа и пообещала всячески содействовать расследованию покушения на него. Заявление директора Кимберли Читл привела пресс-служба ведомства.
«Секретная служба работает со всеми федеральными и местными ведомствами, чтобы понять, что и как произошло, а также как предотвратить такие инциденты в дальнейшем», — сообщила она.
Читл выразила соболезнования близким мужчины, убитого при стрельбе, и поддержку раненым.
Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелявший пулей из винтовки задел ухо экс-президента. В преступлении заподозрили 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, которого ликвидировали на месте сотрудники ФБР.
Ранее миллиардер Илон Маск назвал саму Секретную службу США виновной в покушении на Трампа.