Глава Приднестровья сообщил о готовности к диалогу с властями Молдавии

Глава ПМР Красносельский: Тирасполь открыт к диалогу с властями Молдавии

Приднестровье готово к диалогу с молдавскими властями после прошедших в республике президентских выборов. Об этом сообщил РИА «Новости» глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Он отметил, что ранее неоднократно присылал официальные письма в адрес президента Молдовы. Красносельский предлагал организовать встречи и на высшем политическом уровне обсудить отношения стран.

«После выборов в соседнем государстве моя позиция не изменилась: я открыт к диалогу и контактам с руководством Республики Молдова», — подчеркнул он.

В воскресенье, 3 ноября, в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент республики Майя Санду, набрав 55,33% голосов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала победу Санду с репрессиями. По ее словам, итоги второго тура выборов в Молдавии говорят о глубоком расколе в обществе.