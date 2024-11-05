«Глубокий раскол». Захарова связала победу Санду с репрессиями

Итоги второго тура выборов президента в Молдавии, в которых победила Майя Санду, подтвердили наличие глубокого раскола в обществе. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале .

Захарова назвала отличительными чертами выборов в Молдавии репрессии властей в отношении оппозиции и российских СМИ, вмешательство Запада в избирательный процесс, а также масштабное использование президентом Майей Санду административного ресурса.

Дипломат заявила о дискриминации молдавских избирателей, проживающих в России. Для 500 тысяч молдаван на территории РФ работали только два участка для голосования. Для сравнения, в Северной Америке и Западной Европе для такого же количества граждан Молдавии открывали более 200 участков.

Представитель МИД подчеркнула, результаты подсчета бюллетеней показали, что «победу Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах».

Второй тур президентских выборов состоялся в Молдавии в воскресенье, 3 ноября. Действующий президент республики Майя Санду победила с результатом 55,33%.