«Глубокий раскол». Захарова связала победу Санду с репрессиями
Захарова: итоги выборов президента подтвердили раскол в обществе Молдавии
Итоги второго тура выборов президента в Молдавии, в которых победила Майя Санду, подтвердили наличие глубокого раскола в обществе. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале.
Захарова назвала отличительными чертами выборов в Молдавии репрессии властей в отношении оппозиции и российских СМИ, вмешательство Запада в избирательный процесс, а также масштабное использование президентом Майей Санду административного ресурса.
Дипломат заявила о дискриминации молдавских избирателей, проживающих в России. Для 500 тысяч молдаван на территории РФ работали только два участка для голосования. Для сравнения, в Северной Америке и Западной Европе для такого же количества граждан Молдавии открывали более 200 участков.
Представитель МИД подчеркнула, результаты подсчета бюллетеней показали, что «победу Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в западных странах».
Второй тур президентских выборов состоялся в Молдавии в воскресенье, 3 ноября. Действующий президент республики Майя Санду победила с результатом 55,33%.