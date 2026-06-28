Министр Сикорский счел, что Польша готова к возможному конфликту с Россией

Польша готова к возможному конфликту с Россией и активно наращивает собственный военный потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в интервью телеканалу CBS News .

По словам дипломата, Варшава обладает твердой решимостью защищать свои интересы и не намерена отступать. Сикорский считает, что у Польши есть сильная армия, современное вооружение и поддержка со стороны партнеров по НАТО.

«У нас есть F-16, у нас есть F-35, у нас есть Abrams, есть HIMARS, и, знаете, у нас есть армия, которая будет воевать», — подчеркнул министр.

Высказался Сикорский и об украинском кризисе. По мнению высокопоставленного дипломата, «лучше позволить России и Украине вести прямые переговоры».

CBS отмечает, что 90% иностранных военных поставок для Киева проходят через польско-украинскую границу. При этом отношения между этими странами крайне обострились из-за решения Зеленского переименовать воинское подразделение в честь украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны.