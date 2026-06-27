Грандиозный скандал с орденами может стоить Украине Евросоюза

Глава МИД Польши не захотел возвращать награды Украине и высказался о ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире tvn 24 заявил, что не вернет украинские награды. Он также предположил, что ситуация со скандалом с орденами может помешать вступлению Украины в Евросоюз.

Кризис в польско-украинских отношениях начался после того, как президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание бригады украинских коллаборационистов времен Второй Мировой войны. Эти подразделения устроили резню населения Польши.

Президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского польской высшей государственной награды. Затем глава оппозиции Ярослав Качиньский публично отказался от украинского ордена, его поддержали еще несколько политиков.

Сикорский же заявил, что свои ордена возвращать Украине не намерен.

«В европейской культуре награды отзывают за совершение преступлений. А здесь возникли разногласия по очень важным историческим вопросам. Отзыв или возвращение ордена — это форма оскорбления», — объяснил свою позицию дипломат.

При этом министр отметил, что после такой ссоры хотел бы увидеть «какие аргументы Киев приведет, чтобы убедить польского президента ратифицировать договор о вступлении Украины в Евросоюз».