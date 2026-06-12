Глава МИД Индии поздравил правительство и народ с Днем России

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил надежду на развитие особого стратегического партнерства с Россией и поздравил ее граждан с праздником. Сообщение он разместил в соцсети X.

«Поздравляю министра иностранных дел Сергея Лаврова, правительство и народ Российской Федерации с Днем России. Рассчитываю на дальнейшее развитие нашего особого привилегированного стратегического партнерства», — написал индийский министр.

Ранее всех россиян и своего российского коллегу Владимира Путина поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил, что две страны всегда рука об руку шли на многовековом героическом пути.

Принес поздравления и генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Он отметил, что России необходимы собранность и твердость.