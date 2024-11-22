Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе конференции по климату в Баку заявила, что Россия является частью европейской семьи, обвинив при этом ее якобы в подрыве мира в Европе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия — которая тоже является частью нашей европейской семьи — атакует наш европейский мирный порядок», — заявила она.

Кроме того, Бербок бездоказательно обвинила Россию в ведении гибридной войны против государств Европы, заявив о кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами.

До этого она заявляла, что Украине могут разрешить атаковать российские территории с помощью поставленного немецкого оружия, не уточнив, с помощью какого именно. Только если ранее Бербок активно поддерживала поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, то сейчас фактически уже начала требовать отправки ВСУ дальнобойного оружия, как это сделали британцы и французы.