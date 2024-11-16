«Настало время». Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие

«Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», — подчеркнула Бербок.

Она не стала прямо упоминать немецкие крылатые ракеты Taurus. Однако она отметила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют ВСУ подобные вооружения.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что его страна не будет отправлять Украине дальнобойные системы вооружения, для использования которых необходимо участие немецких военных, даже если они будут находиться за пределами Украины. Он также высказывался против поставок крылатых ракет Taurus.

Накануне Шольц, оказавшийся на грани увольнения, впервые за два с лишним года позвонил президенту России Владимиру Путину и призвал его «быть готовым» к переговорам по Украине. Российский лидер ответил, что договоренности должны учитывать интересы РФ.