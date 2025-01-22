Глава МАГАТЭ объявил о желании посетить Россию и Украину в ближайшие недели

Reuters: Гросси объявил о желании посетить Россию и Украину в ближайшие недели

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что хочет посетить Россию и Украину в ближайшие недели. Об этом сообщило агентство Reuters .

В конце прошлого года постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что вопрос визита Гросси прорабатывается. Предположительно, гендиректор МАГАТЭ посетит Киев, Москву и Запорожскую АЭС.

При этом российский дипломат отметил, что глава агентства пытается приуменьшить ответственность Украины за происходящее вокруг электростанции, при этом сильно преувеличивает технические проблемы, характерные для любой АЭС, и игнорирует результаты работы руководства объекта.

Вместе с тем украинские власти через соцсети пытаются терроризировать работников станции, угрожая им расправами, добавил Ульянов.