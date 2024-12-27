Киев занялся психологическим террором сотрудников Запорожской АЭС

Власти Украины используют социальные сети для кампании психологического террора по отношению к сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в интервью РИА «Новости» заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Украинская сторона через соцсети осуществляет кампанию психологического террора в отношении сотрудников ЗАЭС. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы возможных расправ над ними», — сказал он.

Ульянов считает, что ситуация остается напряженной. Постпред также напомнил о смерти начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого, автомобиль которого взорвали утром 4 октября. В произошедшем обвинили украинскую военную разведку, которая позже опубликовала кадры взрыва.

Ранее Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси закрывает глаза на роль Украины в создании угроз для ЗАЭС.

В первой половине декабря (10-го числа) в служебный автомобиль МАГАТЭ возле Запорожской АЭС врезался беспилотник. Гросси осудил неприемлемое нападение на сотрудников агентства.