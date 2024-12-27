Гросси может приехать в Россию в начале 2025 года

Вопрос визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию в начале следующего года прорабатывается. Об этом рассказал РИА «Новости» постпред страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Гендиректор уже анонсировал в публичном пространстве свое намерение посетить в начале следующего года Киев, ЗАЭС и Москву», — уточнил Ульянов.

В 2022 году Гросси впервые приехал на Запорожскую атомную электростанцию. После его визита на объекте постоянно присутствуют эксперты МАГАТЭ.

Ранее Ульянов заявил, что руководитель агентства серьезно относится к безопасности оказавшейся в зоне боевых действий ЗАЭС, но старается приуменьшить ответственность Украины за создание угроз. При этом он существенно преувеличивает технические проблемы, характерные для любых подобных объектов.