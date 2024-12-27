Ульянов заявил, что Гросси закрывает глаза на роль Украины в создании угроз для ЗАЭС
Ульянов: Гросси избегает обвинений Украины в создании угрозы безопасности ЗАЭС
Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси старается приуменьшить ответственность Украины за создание угроз безопасности Запорожской АЭС. Такое заявление сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в разговоре с РИА «Новости».
По словам постпреда, несмотря на то, что Гросси со всей серьезностью относится к безопасности оказавшейся в зоне боевых действий ЗАЭС, у российской стороны есть к нему ряд вопросов.
В частности, дипломат рассказал, что в докладах по ЗАЭС значительно преуменьшают результаты работы администрации атомной станции. При этом технические проблемы, характерные для любых АЭС, напротив Секретариат агентства преподносит сильно преувеличенными.
Также постпред добавил, что в докладах МАГАТЭ нередко игнорируют вину Украины в создании угрозы безопасности станции. Об этих обстоятельствах приходится говорить российской стороне на сессиях Совета МАГАТЭ, отметил он.
Ранее в служебный автомобиль МАГАТЭ возле Запорожской АЭС врезался беспилотник. Гросси осудил «неприемлемое» нападение на сотрудников агентства.