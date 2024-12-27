Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси старается приуменьшить ответственность Украины за создание угроз безопасности Запорожской АЭС. Такое заявление сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в разговоре с РИА «Новости» .

По словам постпреда, несмотря на то, что Гросси со всей серьезностью относится к безопасности оказавшейся в зоне боевых действий ЗАЭС, у российской стороны есть к нему ряд вопросов.

В частности, дипломат рассказал, что в докладах по ЗАЭС значительно преуменьшают результаты работы администрации атомной станции. При этом технические проблемы, характерные для любых АЭС, напротив Секретариат агентства преподносит сильно преувеличенными.

Также постпред добавил, что в докладах МАГАТЭ нередко игнорируют вину Украины в создании угрозы безопасности станции. Об этих обстоятельствах приходится говорить российской стороне на сессиях Совета МАГАТЭ, отметил он.

Ранее в служебный автомобиль МАГАТЭ возле Запорожской АЭС врезался беспилотник. Гросси осудил «неприемлемое» нападение на сотрудников агентства.