Глав OpenAI и Anthropic вызвали в парламент Австралии после взлома системы властей
The Guardian: глав OpenAI и Anthropic вызвали в парламент Австралии
Глав OpenAI и Anthropic — Сэма Альтмана и Дарио Амодеи — вызвали на слушания в парламенте Австралии. Об этом сообщил The Guardian.
Комитет займется вопросами искусственного интеллекта и дата-центров. Заседание возглавит сенатор от «зеленой» партии Сара Хэнсон-Янг.
Она заявила, что граждане страны должны знать, как крупные компании распоряжаются их данными. Также ее интересует, сколько воды и электричества расходуется на работу с ними и как это отражается на обществе и культуре.
Ранее премьер Австралии Энтони Альбанезе заявил, что ИИ-агент OpenAI несанкционированно получил доступ к данным государственной системы здравоохранения.
Сейчас компании ведут переговоры с Канберрой о свободном доступе к австралийскому контенту для обучения моделей.
Накануне OpenAI приостановила обучение ИИ-агентов из-за происшествий с нарушениями безопасности.