Полиция Финляндии официально признала отсутствие иностранного вмешательства в работу объектов инфраструктуры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге похвалила правоохранителей за беспристрастность, сообщили «Известия» .

«Было просто открыто признано, что ситуация с гибридным влиянием в Финляндии остается спокойной. Свидетельств причастности иностранных государств ни к одному из инцидентов, которые местными журналистами ранее приписывались России, не обнаружено», — сказала она.

Расследование подтвердило, что случаи проникновения на объекты инфраструктуры не связаны с иностранным вмешательством, это обычные преступления. По мнению Захаровой, к таким же выводам пришел бы любой здравомыслящий человек.

Ранее в Финляндии разгорелся скандал из-за некомпетентности министра иностранных дел Элины Валтонен. Она утверждала, что на Россию последние 100 лет никто не нападал.