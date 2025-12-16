Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пытается отвлечь внимание населения от своих неудач заявлениями о мнимой российской угрозе. Такими выводами поделился член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Петтери Орпо терроризирует людей ложью о якобы существующей российской угрозе. Зачем нужна оппозиция, когда можно свалить все свои политические неудачи на Владимира Путина?» — отметил он.

Политик подчеркнул, что у России нет намерений нападать на Финляндию или какую-либо другую европейскую страну. Мема предупредил финского премьера о последствиях лжи, ведь ситуация начитает становиться слишком опасной и это может спровоцировать настоящую войну с Россией.

Накануне премьер-министр Орпо заявил, что Финляндия не планирует давать гарантий безопасности Украине после окончания конфликта. По его словам, республика может рассчитывать только на помощь в организации безопасности.