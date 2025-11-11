Гибель россиянки в ДТП в Египте подтвердили в генконсульстве

На востоке Египта произошло ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали 14 граждан России, один человек погиб. Об этом в Telegram-канале написало генконсульство РФ в Хургаде.

ДТП произошло на трассе Рас-Гариб — Хургада. По данным дипмиссии, 14 россиян госпитализировали в состоянии средней тяжести: один человек в Каире, два в Рас-Гарибе и 11 в Хургаде. Еще 12 человек вернулись в отели.

«Тяжело пострадавших нет», — отметили в российской дипмиссии.

По предварительным данным, в туристическом автобусе ехали 27 россиян. Все пострадавшие сейчас находятся в государственном госпитале, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В сентябре пассажирский микроавтобус влетел в туристический автобус в районе Конаклы в Анталье. В результате аварии пострадали 15 человек, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.