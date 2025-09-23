Два автобуса столкнулись в Турции, есть пострадавшие

Isci Haber: 15 человек пострадали в ДТП с автобусами в Анталье

Пассажирский микроавтобус влетел в туристический автобус в районе Конаклы в Анталье. Об этом сообщило издание Isci Haber .

В результате ДТП пострадали 15 человек, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Авария произошла утром на трассе D400.

«После сообщения о происшествии на место были направлены многочисленные пожарные расчеты и машины скорой помощи», — отметило издание.

Журналисты не уточнили, есть ли среди пострадавших граждане других стран.

Ранее крупное ДТП с участием иностранных туристов произошло в Египте. Водитель автобуса, направлявшийся из из Шарм-эш-Шейха в Каир, не справился с управлением и влетел в ограждение.

В результате транспорт перевернулся. Из-за ДТП пострадали 42 человека: трое местных и 39 иностранцев, в числе которых были граждане России, Украины и Киргизии.