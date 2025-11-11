Российский турист и водитель автобуса погибли в страшном ДТП в Египте

Shot: один из российских туристов умер в ДТП с автобусом в Египте

Один из россиян, находившихся в туристическом автобусе, погиб в результате крупного ДТП в Египте, сообщил Shot . По информации источника канала, второй жертвой аварии стал водитель транспортного средства.

По предварительным данным, в автобусе ехали 27 россиян, два гражданина Литвы, семеро граждан Финляндии и трое египтян.

ДТП произошло на трассе Рас-Гариб — Хургада. Группа туристов ехала в Каир и Гизу, чтобы посмотреть на пирамиды. Канал отметил, что часть пострадавших отвозят в отели из больницы.

Ранее крупная авария с туристическим автобусом случилась в Таиланде, по дороге из Чиангмая в Бангкок. Транспорт перевернулся на скользкой из-за дождя горной трассе и заблокировал путь в сторону столицы. По информации полиции провинции Лампанг, травмы получили пятеро пассажиров, часть пострадавших отказались от госпитализации.