Появились подробности смертельного ДТП в Египте, в котором погибла россиянка

Туристический автобус попал в аварию по дороге в Каир, в ДТП погибла россиянка. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

Всего из-за аварии пострадали 25 российских граждан.

«Группа туристов, включающая граждан России, Литвы и Швеции, стала участниками дорожно-транспортного происшествия на трассе Хургада — Каир», — отметили в пресс-службе.

В автобусе находилась экскурсионная группа. Все пострадавшие, как установил РСТ, сейчас находятся в государственном госпитале, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Второй жертвой аварии стал водитель. Telegram-канал Shot сообщил, что, помимо россиян, в автобусе находились два литовца, семь финнов и трое египтян. Туристы планировали посетить достопримечательности в Каире и Гизе, в том числе посмотреть на пирамиды.