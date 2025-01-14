Германия установит на границе с Украиной комплексы Patriot

Писториус пообещал разместить ЗРК Patriot в польском городе рядом с Украиной

Германия планирует разместить в польском городе Жешув системы противовоздушной обороны Patriot до конца января. Как сообщил Telegram-канал «Политика страны», такое обещание дал министр обороны ФРГ Борис Писториус во время своего визита на Украину.

«Мы очень хорошо знаем, насколько большое значение имеет Жешув как логистический хаб, как логистический узел, когда речь идет о помощи Украине», — сказал глава Минобороны ФРГ.

По данным канала, в Жешуве, который находится в Подкарпатском воеводстве в 100 километрах от украинской границы, также разместят две ЗРК Patriot и 200 немецких солдат. Сейчас в польском городе находятся норвежские военные, системы NASAMS и четыре истребителя F-35.

Писториус прилетел в Киев с необъявленным визитом во вторник, 14 января. В планах немецкого министра — обсудить поставки ФРГ военной помощи Украине. Германия ранее отправила ВСУ первую самоходную артиллерийскую установку типа RCH 155. Всего немецкая сторона пообещала направить 54 таких установки.