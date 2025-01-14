Министр обороны Германии тайно прилетел в Киев

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус прилетел в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщило агентство DPA.
Планы о визите не разглашали до сегодняшнего дня из соображений безопасности. Немецкий политик проведет переговоры с украинским правительством. Их центральной темой станет продолжение поставок ФРГ военной помощи Украине.
Ранее Писториус заявил, что Киев всегда может положиться на Германию. Немецкая сторона отправила ВСУ первую самоходную артиллерийскую установку типа RCH 155. Она оснащена возможностью удаленного управления боевой башней с пушкой калибра 155 миллиметров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала действия ФРГ. По ее словам, властям страны лучше стоило бы передать что-то в помощь США для борьбы с калифорнийскими пожарами.
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