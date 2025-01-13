Германия передала Украине первую артиллерийскую установку RCH 155

Германия направила Украине первую самоходную артиллерийскую установку типа RCH 155. Об этом в ходе церемонии в Касселе сообщил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

«Это сигнал того, что Украина может положиться на Германию», — заявил он.

Писториус уточнил, что всего немецкая сторона направит ВСУ 54 таких установки, при этом шесть останутся в Германии для обучения украинских военнослужащих.

Установка оснащена возможностью удаленного управления боевой башней с пушкой калибра 155 миллиметров. Такие орудия в будущем поступят и в бундесвер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» раскритиковала Германию за поставки тяжелого вооружения украинским боевикам.

«Лучше бы они США что-то передали в помощь в борьбе с пожарами. Тушить не научились, умеют только разжигать», — отметила дипломат.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал внеочередную военную помощь Украине на три миллиарда евро.