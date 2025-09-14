Германия решила удвоить численность сухопутных войск

ВС Германии планируют вдвое увеличить численность сухопутных войск, чтобы стать доминирующей армией в Европе. Об этом сообщило американское издание Politico.

Нынешняя численность войск ФРГ значительно ниже уровня, который НАТО поставило к 2035 году. По данным журналистов, военные настаивают на значительном ее увеличении к 2029 году.

Специалисты ожидают, что в течение следующего десятилетия число действующих должностей в армии Германии могут удвоить, а число подразделений самообороны еще и утроится.

На сегодняшний день численность немецкой армии составляет 183 тысячи военных и 37 тысяч солдат, находящихся в резерве. А при таких показателях достичь целей Североатлантического альянса невозможно. Поэтому вооруженные немецкие силы нужно пополнить еще 100 тысячами военнослужащих.

Кроме того, Германия начала готовиться к масштабной закупке военной техники на сумму, которая превысит несколько миллиардов евро.