ФРГ не хватило 100 тысяч военных для выполнения целей НАТО

Reuters: ВС ФРГ нужны еще 100 тысяч военных для достижения новых целей НАТО

ВС ФРГ нуждается в дополнительных 100 тысячах военнослужащих для достижения новых целей НАТО по повышению обороноспособности. Об этом сообщило Reuters.

«Крайне важно, чтобы армия была достаточно готова к войне к 2029 году и к 2035 году обеспечила возможности, которые Германия обещала НАТО», — сообщил инспектор сухопутных войск Альфонс Маис.

Нынешняя утвержденная численность личного состава составляет 183 тысячи военных, в том числе 37 тысяч солдат, находящихся в резерве. А при таких показателях достижение целей альянса невозможно.

Маис призвал в ближайшие четыре года увеличить численность ВС ФРГ примерно на 45 тысяч человек. По его прогнозам, для достижения целей НАТО к 2035 году Германии понадобится еще 45 тысяч действующих военнослужащих.

В августе в Германии торжественно открыли крупнейший в Европе завод боеприпасов. В церемонии открытия участвовали министр обороны ФРГ Борис Писториус и генсек НАТО Марк Рютте.