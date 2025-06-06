Германия подняла истребители из-за российского самолета

Российский самолет-разведчик Ил-20 пролетел над Балтийским морем в первый день военных учений НАТО. ВВС Германии подняли в воздух два истребителя Eurofighter для его сопровождения, сообщило агентство DPA .

Ил-20 летел в международном воздушном пространстве якобы без опознаваемого сигнала или радиосвязи. Силы НАТО оповестили об этом подразделение быстрого реагирования ВВС Германии на авиабазе Росток-Лааге. Два немецких истребителя Eurofighter поднялись в воздух для визуальной идентификации и сопровождения.

Появление российского самолета насторожило военных, потому что именно в этот день в Балтийском море начались ежегодные учения BALTOPS под руководством США с участием девяти тысяч солдат, 50 кораблей и 25 самолетов из 17 стран. Немецкий корвет «Магдебург» и французский минный тральщик «Вулкан» 5 июня вышли с военно-морской базы Росток-Варнемюнде.

Учения НАТО в Балтийском море предназначены для отработки столкновения с Россией, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. Они пройдут практически одновременно с российскими маневрами.