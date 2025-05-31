«Таит угрозу». В Германии испугались одновременных учений России и НАТО в Балтике

Bild: одновременные учения России и НАТО в Балтике могут привести к эскалации

Учения России и НАТО в Балтике пройдут одновременно, начнутся они на следующей неделе. Это может привести к эскалации, заявила немецкая газета Bild.

«То, что происходит в Балтийском море, таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию», — отметили авторы материала.

Российский флот при поддержке авиации начал учения в Балтийском море 27 мая. Более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также около трех тысяч военнослужащих приняли участие в учебных маневрах. Также в учениях принимают участие 25 самолетов и вертолетов, а также около 70 единиц военной и специальной техники.

Учения НАТО начнутся на следующей неделе. В BALTOPS, который ежегодно проводится в начале июня, принимают участие и ВМС Германии.

В Эстонии испугались возможной эскалации в Балтийском море. Недавний инцидент с танкером Jaguar вызвал тревогу на Западе и «заставил задуматься» о том, как его ограниченные военно-морские силы могут противостоять угрозам в море.