Маневры на грани фола. НАТО готовится атаковать Россию на Балтике?

Представьте себе ситуацию: некий военный альянс, состоящий из 32 государств, назовем его «Н», проводит учения в непосредственной близости от морских и сухопутных границ государства «Р», отрабатывая в рамках маневров операцию вторжения в эту страну.

В ответ страна «Р» устами своего МИД выражает озабоченность намерениями альянса, а затем выводит в море свой флот с целью в случае чего предотвратить враждебные действия. Как итог, СМИ государств, входящих в «Н», выходят с гневными комментариями о «природной агрессивности» «Р» и заявляют о том, что действия ее руководства создают угрозу провокаций против союзных войск. Приблизительно так и развиваются события вокруг стартовавших 3 июня очередных натовских учений на Балтике Baltops-2025.

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко, Москва оценивает активность НАТО как часть подготовки к военным столкновениям с Россией. «Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником. То есть это Россия», — пояснил дипломат. По словам старшего научного сотрудника CASSIS (аналитический центр Боннского университета) офицера запаса ВМС Германии Морица Браке, это «русские ведут себя очень агрессивно, а то, что происходит в Балтийском море, несет в себе риск перерастания в более острую эскалацию».

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

Выход в море 20 кораблей Балтийского и Северного флотов, 25 самолетов и вертолетов российских ВКС, до 70 единиц военной и специальной техники, а также около трех тысяч военнослужащих Московского и Ленинградского военных округов в НАТО называют провокацией и проверкой бдительности альянса.

А как же тогда назвать участие в маневрах на Балтике 65 единиц различной техники и девяти тысяч человек из 16 стран — членов НАТО? Отработкой сценария нападения на Россию, не иначе.

По убеждению руководителя отдела стратегии и безопасности на море при Университете Киля Йоханнеса Петерса, Россия таким образом «пытается усилить свой потенциал устрашения». При этом, по мнению германского эксперта, со стороны НАТО все чинно и благородно и не выходит за рамки обычных учений.

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

Вот только на деле все обстоит совершенно иначе. И герр Петерс, как и его прочие коллеги, мягко говоря, лукавит. Они прекрасно понимают, что в обстоятельствах, сложившихся в связи с конфликтом на Украине и прямой вовлеченностью в него западных государств, ничего обычного в учениях НАТО такого масштаба у российских границ быть попросту не может.

Это сознательная и хорошо спланированная провокация Североатлантического альянса, и именно так к ней и стоит относиться.

Что же касается выхода в море наших кораблей, то, как говорится, на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Или в Брюсселе думали, что им, как и прежде, все фокусы будут сходить с рук? Не тут-то было. Привыкайте, господа натовцы.