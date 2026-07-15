Первые военные учения «коалиции желающих» в поддержку Украины пройдут в Польше без участия Германии. Об этом сообщило информагентство DPA .

Об отказе руководства ФРГ отправлять своих военных в Польшу на учения «коалиции желающих» журналистам сообщили правительственные источники в Берлине. Они объяснили это слишком незначительным масштабом штабных маневров.

Таким образом Германия пропустит первые военные учения «коалиции желающих». Это объединение создано по инициативе Франции и Великобритании для поддержки киевского режима в конфликте с Россией.

Ранее «коалиция желающих» разработала план по развертыванию натовских войск на украинской территории. Иностранцы под прикрытием уже приезжали в зону боевых действий.