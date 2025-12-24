Французы с украинцами в скрытых зарослях Донбасса: что устроили ВСУ у Краматорска?
На подконтрольной киевскому режиму части Донбасса находятся французские военные — они прячутся в «скрытых зарослях» с одной задачей. Что устроили ВСУ у Краматорска — в материале 360.ru.
Секретные испытания
Военные Франции приезжают в Донбасс для обучения управлению дронами вместе с украинскими боевиками, сообщил журнал Paris Match со ссылкой на оператора БПЛА ВСУ.
По его словам, иностранцы запускают беспилотники в «скрытых зарослях», однако точное их местоположение не раскрывается. Известно, что точка находится к северу от Краматорска в ДНР.
Французские журналисты отметили, что их военные, скорее всего, проводят испытания секртных дронов Gara-Esse — эти аппараты предназначены для разведки и нанесения ударов вглубь территории России.
«Его рабочий потолок, скорость и дальность полета являются строжайшей тайной», — заявили авторы материала.
«Из ученика в профессора»
Военные французского Рарогского полка, которые ведут работу с беспилотниками, считаются одними из самых скрытных и квалифицированных в украинской армии.
Один из боевиков заявил, что прошел обучение во Франции во втором парашютном полку французского иностранного легиона. С 2023 года он якобы вышел «из ученика в профессора».
«Французские военнослужащие приезжают сюда тренироваться», — подтвердил военный.
Французы на Украине
Пресс-бюро Службы внешней разведки России еще в конце октября этого года сообщило, что Генеральный штаб Вооруженных сил Франции готовит к развертыванию на Украине контингент численностью до двух тысяч военных в помощь киевскому режиму.
В СВР уточнили, что легионеров уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, военные проходили боевое слаживание. Приказ о подготовке солдат для помощи ВСУ отдал французский президент Эммануэль Макрон.
Британский премьер-министр Кир Стармер 16 декабря заявил, что «коалиция желающих» закончила подготовку планов по развертыванию натовских войск на Украине в случае прекращения огня. Военным поручили разработать планы для операций на море, в воздухе и на суше, а также для наращивания собственных сил Украины.