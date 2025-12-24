Сегодня 19:05 Французы с украинцами в скрытых зарослях Донбасса: что устроили ВСУ у Краматорска? 0 0 0 Фото: marine_corps/Digital / www.globallookpress.com Спецоперация

На подконтрольной киевскому режиму части Донбасса находятся французские военные — они прячутся в «скрытых зарослях» с одной задачей. Что устроили ВСУ у Краматорска — в материале 360.ru.

Секретные испытания Военные Франции приезжают в Донбасс для обучения управлению дронами вместе с украинскими боевиками, сообщил журнал Paris Match со ссылкой на оператора БПЛА ВСУ. По его словам, иностранцы запускают беспилотники в «скрытых зарослях», однако точное их местоположение не раскрывается. Известно, что точка находится к северу от Краматорска в ДНР. Французские журналисты отметили, что их военные, скорее всего, проводят испытания секртных дронов Gara-Esse — эти аппараты предназначены для разведки и нанесения ударов вглубь территории России. «Его рабочий потолок, скорость и дальность полета являются строжайшей тайной», — заявили авторы материала.

Фото: РИА «Новости»

«Из ученика в профессора» Военные французского Рарогского полка, которые ведут работу с беспилотниками, считаются одними из самых скрытных и квалифицированных в украинской армии. Один из боевиков заявил, что прошел обучение во Франции во втором парашютном полку французского иностранного легиона. С 2023 года он якобы вышел «из ученика в профессора». «Французские военнослужащие приезжают сюда тренироваться», — подтвердил военный.

Фото: РИА «Новости»

Французы на Украине Пресс-бюро Службы внешней разведки России еще в конце октября этого года сообщило, что Генеральный штаб Вооруженных сил Франции готовит к развертыванию на Украине контингент численностью до двух тысяч военных в помощь киевскому режиму. В СВР уточнили, что легионеров уже разместили в приграничных с Украиной районах Польши, военные проходили боевое слаживание. Приказ о подготовке солдат для помощи ВСУ отдал французский президент Эммануэль Макрон. Британский премьер-министр Кир Стармер 16 декабря заявил, что «коалиция желающих» закончила подготовку планов по развертыванию натовских войск на Украине в случае прекращения огня. Военным поручили разработать планы для операций на море, в воздухе и на суше, а также для наращивания собственных сил Украины.