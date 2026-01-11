AgoraVox: Европа подписала договор, который делает мир на Украине невозможным

Войска на Украину захотели отправить Франция и Великобритания. Документ «Коалиции желающих» уже подписали, он подразумевает присутствие на украинских землях западных военных. Планы Парижа при этом заставили сдать назад США — но почему вопрос войск Европы довел Киев до дрожи?

Как Европа хочет спровоцировать Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании «надежных гарантий безопасности для прочного и длительного мира на Украине». По утверждению Елисейского дворца, Франция, Украина и США подтвердили общую приверженность защите интересов Киева в рамках Устава ООН.

Однако, как уточнил аналитик Филипп Розенталь для французской газеты AgoraVox, Вашингтон не подписал декларацию о гарантиях безопасности. Таким образом, заявления Макрона о «евроатлантической коллективной безопасности» остаются декларативными.

Более того, считает Розенталь, без поддержки США европейская коалиция сможет сделать только одно — спровоцировать третью мировую.

Почему Франция хочет ввести войска на Украину

Франция пока настаивает на готовности взять на себя систему политически и юридически обязывающих гарантий, которые должны вступить в силу сразу после объявления режима прекращения огня.