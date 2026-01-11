Последняя затея Киева. Почему подпись Макрона поставила крест на Украине
AgoraVox: Европа подписала договор, который делает мир на Украине невозможным
Войска на Украину захотели отправить Франция и Великобритания. Документ «Коалиции желающих» уже подписали, он подразумевает присутствие на украинских землях западных военных. Планы Парижа при этом заставили сдать назад США — но почему вопрос войск Европы довел Киев до дрожи?
Как Европа хочет спровоцировать Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о создании «надежных гарантий безопасности для прочного и длительного мира на Украине». По утверждению Елисейского дворца, Франция, Украина и США подтвердили общую приверженность защите интересов Киева в рамках Устава ООН.
Однако, как уточнил аналитик Филипп Розенталь для французской газеты AgoraVox, Вашингтон не подписал декларацию о гарантиях безопасности. Таким образом, заявления Макрона о «евроатлантической коллективной безопасности» остаются декларативными.
Более того, считает Розенталь, без поддержки США европейская коалиция сможет сделать только одно — спровоцировать третью мировую.
Почему Франция хочет ввести войска на Украину
Франция пока настаивает на готовности взять на себя систему политически и юридически обязывающих гарантий, которые должны вступить в силу сразу после объявления режима прекращения огня.
Опубликованный план Елисейского дворца включает пять ключевых направлений:
- Создание механизма мониторинга режима прекращения огня под руководством США. Члены Коалиции войдут в специальную комиссию по расследованию нарушений.
- Постоянное снабжение ВСУ оружием для поддержания их потенциала как «первой линии обороны». Это включает финансирование закупок, доступ к арсеналам союзников для быстрой помощи и помощь в строительстве фортификационных сооружений.
- Координация планирования в воздухе, на море и на суше для восстановления украинской армии.
- Фиксация обязательств по немедленной поддержке Киева (военной, разведывательной и логистической) в случае нового столкновения.
- Контингент Франции и Великобритании на Украине после заключения перемирия.
Сколько солдат НАТО будет на Украине
Одним из самых резонансных пунктов декларации является развертывание многонациональных сил на Украине. Макрон в интервью France 2 говорил, что французские части могут быть задействованы в контроле границ, подчеркнув, что речь идет о «нескольких тысячах человек».
Более подробные сведения приводила немецкая газета Die Welt. Здесь указали, что речь идет о контингенте численностью 20 000 военнослужащих. Основную часть войск, сухопутных и воздушных, предоставят Франция и Великобритания. Турция займется безопасностью в Черном море.
Конкретного плана по войскам пока нет. Несколько европейских источников допустили, что разместить такой контингент могут на западе Украины, вдали от линии соприкосновения.
Как ответит Россия на войска НАТО
Аналитик Розенталь констатировал, что заявление «Коалиции желающих» опасно. Вместо поиска дипломатических путей, Макрон продвигает военное освоение украинской территории.
Москва же неоднократно предупреждала, что присутствие солдат НАТО на Украине неприемлемо и является одной из причин текущего конфликта.
Продолжая настаивать на вводе войск и поставках вооружений, «Коалиция желающих» фактически блокирует возможность достижения реальных мирных соглашений, добавил Розенталь. То, что США не подписали документ, говорит о том, что здесь тоже чувствует опасность.
Европейские лидеры подписали письмо о намерениях, которое фактически делает мир в Украине невозможным.
Филипп Розенталь