Шольц пообещал сделать все, чтобы Германия не обладала ядерным оружием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что против обладания Германией ядерного оружия. Об этом глава правительства заявил в интервью телеканалу ARD .

«Я категорически против того, чтобы Германия имела ядерное оружие», — подчеркнул он.

Шольц уточнил, что подобные инициативы встретят решительное сопротивление с его стороны. Он считает, что Германии для защиты своих границ достаточно развивать обычные виды вооружений.

Канцлер добавил, что Германия активно сотрудничает с Великобританией и Францией ради укрепления собственной обороноспособности. Они совместно разрабатывают ракеты большой дальности, которые оснастят неядерными боеголовками.

Ранее в США сообщили о планах возобновить субкритические ядерные испытания на полигоне в Неваде. В октябре страны НАТО провели плановые учения ядерных сил альянса «Стойкий полдень», причем такие маневры проводятся ежегодно.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о появлении новых разработок в сфере ядерных вооружений, отметив, что они есть и сейчас.