Путин заявил о наличии у России новых разработок в области ЯО

В России постоянно появлялись новые разработки в сфере ядерных вооружений, есть и сейчас. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Есть [новые разработки], постоянно что-то возникает. Вчера только разговаривал с одним из руководителей одного из крупнейших наших концернов, он докладывал о своих идеях в этой сфере, просто об этом пока преждевременно говорить», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что уже завершаются испытания нового оружия, про которое он рассказывал пять лет назад. Их будут ставить на вооружение армии.

Кроме того, Путин отметил, что обладающая современным ядерным оружием Россия осознает всю ответственность перед миром и готова к диалогу по стратегической стабильности. Главное, чтобы другая сторона проявила честность.

Ранее Путин предупредил об угрозе ядерной эскалации из-за «запредельного авантюризма» некоторых мировых политиков.