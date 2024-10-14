В Европе стартовали учения ядерных сил НАТО

На севере Европы начались плановые учения ядерных сил НАТО Steadfast Noon («Стойкий полдень») с участием 13 стран. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Steadfast Noon — это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оберегать всех союзников», — сказал генсек Марк Рютте.

Маневры альянса проводятся каждый октябрь. В 2024 году в них примут участие две тысячи военнослужащих из 13 стран, восемь авиабаз и различные типы самолетов, включая реактивные с ядерным оружием, истребители сопровождения, бомбардировщики, самолеты-заправщики и разведчики.

Полеты пройдут над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем. Планирование учений началось год назад, они продлятся две недели.

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