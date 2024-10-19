США возобновят субкритические ядерные испытания на полигоне в Неваде

Руководство США планирует начать субкритические ядерные испытания в Неваде. Об этом на своем сайте сообщило Национальное управление ядерной безопасности (NNSA).

По его данным, на военном объекте в Неваде улучшат диагностику испытаний. Специалисты соберут данные о ядерных материалах и новых изготовленных компонентах, а также изучат их характеристики.

В документе отметили, что на полигоне есть оборудование для подземных субкритических экспериментов, которые не являются полноценными ядерными испытаниями.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС уличил США в попытках спровоцировать напряженность в мире. По его словам, Белый дом размещает серьезное оружие в Азии, угрожая безопасности Китая и России. США активизируют своих союзников в лице Японии, Австралии и Новой Зеландии, чтобы создать в регионе точки напряжения, добавил российский лидер.