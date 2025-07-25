Германия начнет создавать «самую сильную армию в Европе»

Немецкое правительство планирует создать «самую сильную армию в Европе», набирая добровольцев из числа 18-летних. Об этом сообщила газета Financial Times .

По информации FT, Германия намеревается набрать к 2031 году до 40 тысяч человек и усилить таким образом армию. Законопроект об изменениях в наборе на военную службу правительству представят в августе.

В 2025 году немецкое Минобороны запланировало усилить армию с помощью 15 тысяч молодых добровольцев. Каждый год эту цифру хотят увеличивать на 3-5 тысяч человек.

Военным будут платить по две тысячи евро в месяц после уплаты налогов. В рамках подготовки добровольцы приобретут новые навыки и квалификацию, пройдут языковые курсы и приобретут субсидии на получение водительских прав.

Ранее политолог Грегор Шпицен усомнился в возможностях ФРГ провести мобилизацию. По его мнению, у страны не получится переформатировать производство машин под выпуск танков.