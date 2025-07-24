Политолог Шпицен заявил, что у Германии нет «человеческого материала» для мобилизации

Германия не сможет осуществить мобилизацию, аналогичную украинской, несмотря на наличие производственных мощностей. Такое мнение выразил политолог Грегор Шпицен в эфире радиостанции Sputnik.
«Производственные мощности может быть и есть. Может, получится как-то переформатировать производство автомобилей под производство танков», — отметил аналитик.
По его словам, проблема заключается в другом: в Германии есть рабочая сила и высококвалифицированные инженеры, но нет «человеческого материала». Как пояснил специалист, в стране отсутствуют кадры, способные овладевать боевой техникой и эффективным использованием оружия, добавил MK.Ru.
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