Политолог Шпицен заявил, что у Германии нет «человеческого материала» для мобилизации

Германия не сможет осуществить мобилизацию, аналогичную украинской, несмотря на наличие производственных мощностей. Такое мнение выразил политолог Грегор Шпицен в эфире радиостанции Sputnik .

«Производственные мощности может быть и есть. Может, получится как-то переформатировать производство автомобилей под производство танков», — отметил аналитик.

По его словам, проблема заключается в другом: в Германии есть рабочая сила и высококвалифицированные инженеры, но нет «человеческого материала». Как пояснил специалист, в стране отсутствуют кадры, способные овладевать боевой техникой и эффективным использованием оружия, добавил MK.Ru.