Генсек ООН предупредил о риске полномасштабного конфликта между США и Ираном

Обмен ударами между США и Ираном может привести к возобновлению полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Гутерреш подчеркнул, что за последнюю неделю удары стали более масштабными, а общая обстановка ухудшилась. Он выразил обеспокоенность в связи с возможным возвратом к полномасштабному конфликту.

Накануне американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что аппарат сбил Иран и приказал нанести по его территории новую серию ударов. В ответ иранские военные обстреляли военные базы и атаковали беспилотниками военно-морские силы 5-го флота.