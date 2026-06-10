Мир на грани. США начали бить по Ирану

США нанесли авиаудары по Ирану в ответ на сбитый вертолет Apache

Американские войска нанесли новую серию ударов по Ирану. О деталях военной операции сообщило в Х Центральное командование США (CENTCOM).

Приказ атаковать иранскую территорию отдал Трамп. Военные США назвали эту операцию «ударами в целях самообороны». Таким образом Белый дом ответил на сбитый вертолет Apache.

Точный масштаб и интенсивность бомбардировок пока не раскрывались. В CENTCOM их охарактеризовали как «соразмерный ответ на неоправданную иранскую агрессию».

Иранские СМИ уже сообщили о взрывах на юге республики. Они прогремели в в Бандар-Аббасе и Кешме, расположенных на границе с Ормузским проливом.

Американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение у побережья Омана 9 июня. Трамп заявил, что аппарат сбил Иран. Он пообещал ответ на эту атаку.