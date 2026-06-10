Сегодня 05:07 В ответ на атаку США Иран беспилотниками ударил по американским ВМС в Бахрейне 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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КСИР в ответ на враждебные действия США атаковал беспилотниками американские ВМС в Бахрейне. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2:30 в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», — цитирует телеканал заявление КСИР. Также Иран атаковал несколько американских баз в регионе. В КСИР предупредили, что в случае продолжения агрессии со стороны США, последуют более жесткие меры.

Интересно Американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение у побережья Омана 9 июня. США обвинили в этом Иран.

В ночь на среду командование Пентагона приказало открыть огонь по территории Ирана. Таким образом Белый дом ответил на сбитый вертолет Apache. СМИ сообщили о трех волнах ударов. Взрывы прогремели в городах Бендер-Аббас и Джаск, а также на островах Кешм и Сирик. Пентагон назвал эту операцию «ударами в целях самообороны».