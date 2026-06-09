Вертолет ВС США Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива

Ударный вертолет AH-64 Apache армии США потерпел крушение близ Ормузского пролива. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Оба члена экипажа остались живы. На данный момент неясно, упал вертолет из-за технических проблем или его сбили. Пока остается неясным, было ли крушение следствием технической неисправности или машину сбили.

Военные силы США находятся на Ближнем Востоке из-за конфликта с Ираном. В ответ на удары американских и израильских военных Исламская республика перекрыла судоходство в Ормузском проливе. Одним из пунктов переговоров между Тегераном и Вашингтоном является открытие пролива.

Ранее началось новое обострение ирано-израильского конфликта. Президент США Дональд Трамп призвал стороны остановить обмен ударами.